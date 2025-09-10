離婚したくなるのも当然。夫がドン引いた「妻のありえない行動」
結婚したからと言って、旦那さんに愛され続けるとは限りません。
そこで今回は、夫がドン引いた「妻のありえない行動」を紹介します。
｜夫のことを見下す
結婚すると「妻の態度が悪過ぎて家に帰りたくない」と嘆く男性は少なくありません。
中でも男性が心折れるのは、妻から見下されること。
「稼ぎが少ない」と文句を言ってきたり、「これやっておいて」と命令してきたりなど、
人生のパートナーとして妻から見られていないことに不満を感じるでしょう。
｜独身の頃と同じように遊ぶ
結婚後も生活スタイルを崩したくないからと交友関係などを変えない女性も夫から愛想を尽かされるでしょう。
結婚して家庭を持ったら夫に余計な心配をさせないよう、自分の行動を制限する必要があります。
もちろん、それは夫の方にも言えることなので、お互いに注意していきましょう。
｜過度に夫を束縛する
結婚すると夫のことを自分の所有物かのように扱う女性もいますが、これに愛想を尽かす男性は少なくありません。
特に注意したいのが、過度に夫を束縛すること。
例えば「飲みに行くのは禁止」「残業は週１日のみだけにして」といったルールを押し付けるのは、
男性を家庭以外の社会から抹殺するのと同等の行為です。
妻の行動１つで、男性の頭の中に“離婚”の２文字がチラつくことがあります。
そうなると幸せな関係に戻れる可能性が低くなってしまうので、ぜひ今回紹介した内容を頭に入れておいてくださいね。
🌼妻がこんなことするとは…。夫が結婚を後悔する「妻のNG行動」