元グラビアアイドルでタレントの小野真弓（44）が10日、インスタグラムを更新。水着姿を公開した。

「こんにちは 今日も暑い！ 先日、鋸南にある、@motonabeachclubへ行ってきました 木更津からは40分くらい ランチ食べいこーよ！ってノリで ご近所のお友達と3人で 車でぶーんと」と書き出した。

続けて「オシャレな空間で、波の音を聞きながら 大きなソファでゴロゴロしたり 海もチラリと入ったり ご飯も美味しかった シャワーもあって 居心地さいこーでした そしてー清宮ちゃんにも！！ 会えたーー」とつづり、ライフスタイルサーファーの清宮佑美との水着ツーショットを公開。小野は紺色のワンピース型の水着を着て笑顔だった。

「同じく鋸南の @botanicalpoolclubに遊びに行った際に9月いっぱいまで 海の家があるよ！オススメ！って、教えてもらいまして 清宮ちゃん さすがサーファー 佇まいがサマになる 一緒に写真撮ったら、オセロになりました 短時間の滞在でしたが いっぱい笑って リフレッシュ 千葉のオススメの場所 増えた」と締めくくった。

小野の水着姿に「笑顔と水着がマッチ 真弓さんは素敵に年齢を重ねてます」「おしゃれ〜な大人ビーチ最高ですね 気の合うお友達と楽しい時間素敵」「スクール水着風 かわいいっすね〜」「水着姿にキュン です。いいですね」などのコメントが寄せられた。

小野は6月18日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演し、結婚願望がないと明かした。小野は現在、計15匹の犬と猫と一緒に暮らしていると明かし「全く寂しくない」と語っていた。