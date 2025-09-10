小野真弓（2018年2月撮影）

元グラビアアイドルでタレントの小野真弓（44）が10日、インスタグラムを更新。水着姿を公開した。

「こんにちは　今日も暑い！　先日、鋸南にある、@motonabeachclubへ行ってきました　木更津からは40分くらい　ランチ食べいこーよ！ってノリで　ご近所のお友達と3人で　車でぶーんと」と書き出した。

続けて「オシャレな空間で、波の音を聞きながら　大きなソファでゴロゴロしたり　海もチラリと入ったり　ご飯も美味しかった　シャワーもあって　居心地さいこーでした　そしてー清宮ちゃんにも！！　会えたーー」とつづり、ライフスタイルサーファーの清宮佑美との水着ツーショットを公開。小野は紺色のワンピース型の水着を着て笑顔だった。

「同じく鋸南の　@botanicalpoolclubに遊びに行った際に9月いっぱいまで　海の家があるよ！オススメ！って、教えてもらいまして　清宮ちゃん　さすがサーファー　佇まいがサマになる　一緒に写真撮ったら、オセロになりました　短時間の滞在でしたが　いっぱい笑って　リフレッシュ　千葉のオススメの場所　増えた」と締めくくった。

小野の水着姿に「笑顔と水着がマッチ　真弓さんは素敵に年齢を重ねてます」「おしゃれ〜な大人ビーチ最高ですね　気の合うお友達と楽しい時間素敵」「スクール水着風　かわいいっすね〜」「水着姿にキュン　です。いいですね」などのコメントが寄せられた。

小野は6月18日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演し、結婚願望がないと明かした。小野は現在、計15匹の犬と猫と一緒に暮らしていると明かし「全く寂しくない」と語っていた。