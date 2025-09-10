2025秋トレンド！グリッターEYE＆ツヤリップ「大人メイクを格上げ」する注目３コスメ
2025秋のメイクトレンドは「グリッター」「ツヤリップ」「テラコッタ」など、輝きと温かみを掛け合わせた“洗練ムード”。特に大人世代に求められるのは、派手すぎず上品に見える“格上げ感”です。そこで今回は、大人メイクを格上げする注目コスメを厳選。2025秋の旬顔を叶えるアイテムを紹介します。
【シュウウエムラ】“大人EYE”を格上げ！虹色に輝くアイカラー
シュウウエムラから2025年9月5日に発売された新作「クラッシュドジェム」は、ダイヤモンドのような虹色の輝きを放つラグジュアリーなアイカラー。繊細なラメ感と奥行きの演出で上品な華やぎをプラスしてくれます。
▲シュウウエムラ「クラッシュドジェム」 全６色 各\5,500（税込）
多彩なジュエルパールがひと塗りで立体感を演出し、単色でも重ねても濁らないクリアな発色が魅力。粉感を感じさせない軽やかな質感は、まぶたに自然にフィットして長時間ヨレにくい仕上がりに。“星屑ラメ”をまとったようなきらめきは、大人メイクを格上げするのに最適です。
【INTOU】自然な血色感と透明感で“大人の愛され顔”に
中国発の人気ブランド【INTOU】から日本限定で登場した「リップジェムポット＆シリコンブラシセット」は、リップにもチークにも使えるマルチコスメ。全４色展開のうち２色には繊細なラメが配合され、自然な血色感と透明感を演出します。
▲INTOU「リップジェムポット&シリコンブラシセット」 全４色 各\1,650（税込）
ぷにっとしたジェリー質感が唇や肌にピタッと密着。ひと塗りで内側からにじむような血色感と、みずみずしいツヤをプラス。ラメ入りタイプはハイライトとしても活躍し、頬にのせるだけで立体感と抜け感のある表情に。さりげないツヤ感が大人メイクを格上げしてくれること間違いなしです。
【ルナソル】大人の余裕をまとう“ベージュリップ”
ルナソルから2025年8月8日に発売された「フュージングカラーリップス」の新色２色は、グレイッシュなニュアンスを含んだベージュトーン。どんなメイクとも調和し、ひと塗りで“大人メイクを格上げ”してくれる万能カラーです。
▲ルナソル「フュージングカラーリップス」 新色２色（写真は10リラクシングムード） 各\4,620（税込）
唇の水分に反応してオイルがゲル化し、うるおいを抱え込みながらフィット。ストレッチ性のある薄膜が動きに寄り添い、美しい仕上がりを長時間キープします。美容液成分も配合され、乾燥しやすい大人世代にもうれしい処方。やわらかなベージュは
この秋の大人メイクは「輝き」と「ツヤ」のバランスが決め手。華やぎと品を両立した旬の表情を手に入れるべく、ぜひ今回紹介した３コスメを取り入れて、“メイクの格上げ”につなげてくださいね。＜text＆photo：Chami＞