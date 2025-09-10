女優の畑芽育（２３）が１０日、都内で行われた製造業プラント向け電機設備事業を展開する「ＴＭＥＩＣ（ティーマイク）」の新ＣＭメディア発表会に登壇した。

２２日から放送される畑出演のテレビＣＭは、２００３年（１歳）から芸能活動をスタートさせた畑と同じ年に設立された同社の社名・ＴＭＥＩＣを周知する内容だ。

芸歴２２年の畑は昨年、映画「うちの弟どもがすみません」で初主演を飾り、今年６月にはなにわ男子の大橋和也とのダブル主演映画「君がトクベツ」も公開。ドラマにも多数出演し、売り出し中の若手女優だが、いまだに名前を間違われるという。

畑は「まだ名前を間違えられることが多いですね。特徴的な名前で、畑に芽が育つで爐呂燭瓩き瓩汎匹爐鵑任垢韻畢爐瓩いちゃん瓩噺討个譴燭蝓なかなか名前を覚えてもらえなくて、ちょっと悔しいんです」と告白。司会者から間違えて名前を呼ばれた際の対処を聞かれると、「積極的に自分の名前を、連呼するようにしていますね」と明かした。

また、自身の猝樵哀▲圈璽覘瓩蓮¬鼎短劼砲蘯汰していると報告。「私の姉が昨年末に子どもを産みまして。１歳に満たない赤ちゃんなんですけど、これから成長を見守る叔母として、いかに姪っ子に対して媚びれるか、印象をよくできるかをずっと考えています」とニヤリ。「私の名前をずっと姪っ子に言っている。ママ、パパより先に、芽育（めい）って言うタイミングが来ることを狙っています。めちゃくちゃ愛情を注いでいるので、伝わつているはず。コソコソと芽育を吹きこんでおります」と明かし、笑わせた。