パイオニア、「TGS2025」で「SOUND TECTOR」シリーズのゲーミングスピーカーを出展インフルエンサーの望月うかるさん、神楽ひめなさんがブースに登場予定
パイオニアは、9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」へ出展する。
ブースでは「SOUND TECTOR」シリーズよりポータブルゲーミングスピーカーおよびデスクトップゲーミングスピーカーを展示する。これら製品についてはデモンストレーションや実際のゲームプレイを通しての体験ができるほか、カラーバリエーションの参考展示も行なわれる。
ゲストとしてインフルエンサーの望月うかるさん（9月25日、28日）と、神楽ひめなさん（9月26日、27日）がブースに登場し、フライヤーの配布や写真撮影対応などを実施する予定。また、格ゲーVTuberグループ「りーさるぷらん」のオリジナルイラストが公開。ブースではVlog映像が上映される。加えて公式Xでは一般来場チケットが当たるフォロー＆RTキャンペーンを実施している。
ポータブルゲーミングスピーカー
デスクトップゲーミングスピーカー
望月うかるさん
神楽ひめなさん
りーさるぷらん
＼フォロー＆リポストキャンペーンを開催／- パイオニア広報 (@Pioneer_PR) September 10, 2025
抽選で10組20名様に #TGS2025 一般公開日のペアチケットをプレゼント??
応募期間：9月10日 13:00 ～ 9月15日 23:59
応募方法： ①@Pioneer_PR をフォロー ②本投稿をリポスト
詳細：https://t.co/sBT9Jdda8e#SOUNDTECTOR #Pioneer #ゲーミングスピーカー pic.twitter.com/chc3PZWjgY