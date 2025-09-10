【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ

パイオニアは、9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」へ出展する。

ブースでは「SOUND TECTOR」シリーズよりポータブルゲーミングスピーカーおよびデスクトップゲーミングスピーカーを展示する。これら製品についてはデモンストレーションや実際のゲームプレイを通しての体験ができるほか、カラーバリエーションの参考展示も行なわれる。

ゲストとしてインフルエンサーの望月うかるさん（9月25日、28日）と、神楽ひめなさん（9月26日、27日）がブースに登場し、フライヤーの配布や写真撮影対応などを実施する予定。また、格ゲーVTuberグループ「りーさるぷらん」のオリジナルイラストが公開。ブースではVlog映像が上映される。加えて公式Xでは一般来場チケットが当たるフォロー＆RTキャンペーンを実施している。

ポータブルゲーミングスピーカー

デスクトップゲーミングスピーカー

望月うかるさん

神楽ひめなさん

りーさるぷらん