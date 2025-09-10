辻希美、長男・青空（せいあ）くんの修学旅行弁当公開「自分の眠れる時間と夢空の起きる時間が一緒だった為…本日睡眠30分」
【モデルプレス＝2025/09/10】タレントの辻希美が9月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんの修学旅行のために作った弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美、長男のため作った焼き鮭弁当
辻は「せいあの修学旅行！！焼き鮭がいいとの事でドーンと焼き鮭」とつづり、手作り弁当を公開。焼き鮭のほか、唐揚げやウインナー、卵焼きなどが詰められており、「せい〜楽しんでおいでー」と愛情たっぷりに記した。また、「わたくし自分の眠れる時間と夢空の起きる時間が一緒だった為…本日睡眠30分」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「忙しいのにお弁当作り尊敬」「美味しそう」「せいあくんも喜んでますね」「行ってらっしゃい」「応援してます」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
