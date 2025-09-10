『SPY×FAMILY』Season3、エンディング主題歌は幾田りら 楽曲入り本予告公開
10月4日スタートのアニメ『SPY×FAMILY』Season3（テレビ東京系／毎週土曜23時放送）のエンディング主題歌が、幾田りらが書き下ろした新曲「Actor」に決定。あわせて、本楽曲を使用した本予告映像も公開された。
【写真】幾田りらのエンディング主題歌「Actor」入り『SPY×FAMILY』Season3本予告
本作は、累計発行部数3800万部突破の遠藤達哉による同名漫画をアニメ化したハートフルコメディー＆スパイアクション。
この度、幾田りらの「Actor」がエンディング主題歌に決定した。幾田自らが作詞・作曲を手がけ、書き下ろした楽曲となる。あわせて、楽曲に込めた想いを語るコメントと動画も公開された。
幾田は「『Actor』という楽曲を書き下ろさせていただきました。誰しもが日々を生きる中で、何かしらの“役”を演じながら過ごしているのではないかと思っています。その役を全うしようとする心の奥には、きっと、大切な人を想う気持ちや優しさが宿っているのではないでしょうか。フォージャー家、そして彼らを取り巻く人々の日常に、そっと寄り添えるような楽曲になれたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします」と語っている。
さらに、エンディング主題歌「Actor」を使用したSeason3の本予告映像も公開された。これから繰り広げられる『SPY×FAMILY』の物語への期待を高める映像とともに、「Actor」のやさしいメロディが流れる。
アニメ『SPY×FAMILY』Season3の初回は、テレビ東京系にて10月4日23時より放送。BSテレ東にて10月5日24時30分放送。
さらに翌日の10月5日20時50分からは、大ヒットを記録した『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』がテレビ東京系列にて地上波初放送される。
【写真】幾田りらのエンディング主題歌「Actor」入り『SPY×FAMILY』Season3本予告
本作は、累計発行部数3800万部突破の遠藤達哉による同名漫画をアニメ化したハートフルコメディー＆スパイアクション。
この度、幾田りらの「Actor」がエンディング主題歌に決定した。幾田自らが作詞・作曲を手がけ、書き下ろした楽曲となる。あわせて、楽曲に込めた想いを語るコメントと動画も公開された。
さらに、エンディング主題歌「Actor」を使用したSeason3の本予告映像も公開された。これから繰り広げられる『SPY×FAMILY』の物語への期待を高める映像とともに、「Actor」のやさしいメロディが流れる。
アニメ『SPY×FAMILY』Season3の初回は、テレビ東京系にて10月4日23時より放送。BSテレ東にて10月5日24時30分放送。
さらに翌日の10月5日20時50分からは、大ヒットを記録した『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』がテレビ東京系列にて地上波初放送される。