男性4人組エアーバンド「ゴールデンボンバー」の樽美酒研二さんが、インスタグラムでほぼ素顔を晒した動画を公開。SNSで「イケメン」「かっこいい」などの声が上がっている。

「ピスタチオプリンの舞」を披露

樽美酒さんは2025年9月1日、インスタグラムで、「成城石井の惣菜が好き過ぎて曲作りました」と切り出し、「成城石井の惣菜」と題した曲のミュージックビデオを公開。

ボーカルを務める樽美酒さんは、いつもの白塗りメイクとはうってかわって、顔立ちがよくわかるメイクにカラーコンタクトを着け、メガネをかけている。

コメント欄には「相変わらず美しいお顔 シャープなフェイスライン」「カッコ良くて ドキドキ」「朝からめちゃイケメンで動き止まったわ」「もうさらけ出してる笑」「超絶美形と歌とのギャップよwwww」などと書き込まれている。

さらに、9月6日には、ミュージックビデオに登場する、「ピスタチオのプリン」を両手に優雅に舞う樽美酒さんの、メイキング動画も公開した。

樽美酒さんは「ピスタチオプリンの舞､､馬鹿馬鹿しくなって途中で心折れました」と報告している。