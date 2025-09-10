女優・寺島しのぶの長男で歌舞伎俳優・尾上眞秀(12)9日までに自身のインスタグラムを更新。「夏が終わる」と最後の海水浴の動画を公開した。



【写真】手足がむっちゃ長～い！美少年過ぎる尾上眞秀

ブルーのスイムパンツ姿の眞秀が海をバックに砂浜で、流木をギターに見立て映画「サウンド･オブ･ミュージック」でジュリー・アンドリュース演じるマリアが、トラップ大佐一家の子どもたちとピクニックに行った山の上で「ドレミの歌」を歌うシーンを一人ミュージカルで再現。寺島も自身のインスタグラムに「いつまで夏休みを一緒に過ごせるのだろう。貴重なひとときを大事にしよう」と同じ動画を投稿した。



フォロワーからは「本当に長いお御足」「かわいすぎる」「伸び伸びとおおらか」と驚きの声が上がっていた。



眞秀の母方の祖父母は人間国宝の七代目尾上菊五郎と女優の富司純子。父はフランス人アートディレクターのローラン・グナシア氏。眞秀は2017年5月、東京・歌舞伎座の「魚屋宗五郎」で寺嶋眞秀の名で初お目見得。2023年2月5月、尾上眞秀を名乗り初舞台を踏み、歌舞伎俳優として正式に歩み始めている。



