同級生が家事代行？ 戸惑いつつも担当を変更しなかった理由とは／家事代行のアルバイトを始めたら学園一の美少女の家族に気に入られちゃいました。
『家事代行のアルバイトを始めたら学園一の美少女の家族に気に入られちゃいました。』（塩本：原作、ウルア：漫画、秋乃える：キャラクターデザイン/KADOKAWA）第5回【全9回】
【漫画】『家事代行のアルバイトを始めたら学園一の美少女の家族に気に入られちゃいました。』を第1回から読む
幼い頃に両親を亡くし、現在は祖母と暮らしている高校2年生・大槻晴翔。祖母から家事炊事を叩き込まれたおかげで、人並み以上の家事スキルが身についていた晴翔は、夏休みに「家事代行サービス」の短期バイトを始めることに。しかしバイト初日に訪れた派遣先(豪邸)は偶然にも、学園一の美少女と名高いクラスメイトの東條綾香の家だった――！ 予想外の状況に戸惑いながらも、掃除に料理まで完璧に依頼をこなしていく晴翔は、綾香の家族からあっという間に気に入られ、さらに綾香本人にも…？ 家事代行する側とされる側、学校外での特別な時間を通して距離を縮めていく『家事代行のアルバイトを始めたら学園一の美少女の家族に気に入られちゃいました。』をお楽しみください！
