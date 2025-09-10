北斗晶＆ハイヒール・モモコ、息子たちと27年前の“W親子ショット”を披露 成長した現在の姿も添え「とても立派になられましたね」「2人共ママ似」
元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が9日、自身のインスタグラムを更新。「26年!?今年で27年前になる写真」と書き出し、お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）とそれぞれの息子との4ショットを公開した。
【写真】「北斗、現役選手だったので金髪です」息子たちと27年前の“W親子ショット”を披露した北斗晶＆ハイヒール・モモコ
「ハイヒールモモコさんと初めて対談させていただいた時の懐かしい写真です。（北斗、現役選手だったので金髪です）モモコさんの息子君（せいのすけ君）そして私の息子（けんのすけ）同じ年の2人がやっとお座り出来る様になったころ」と写真の思い出をつづり、「2枚目の写真は、現在の2人。2人とも大きくなったけど、あまり変わってない様な…面影が残る写真です」と、北斗の長男・佐々木健之介さん、モモコの次男・政之助さんの成長した現在の2ショットも添えた。
この投稿にファンからは「うわぁぁぁ息子さん達とても立派になられましたね 2人共ご家庭を持たれご両親に負けないくらい立派で幸せな家庭を築かれると思います」「2人共ママ似」「子ども同士も今でも仲良しなんてすごいですね」「小さい時も大きくなっても可愛いです」「おこちゃま達はもちろんですが！ママ達の笑顔も素敵です」「良いお写真ですね〜」などのコメントが寄せられている。
【写真】「北斗、現役選手だったので金髪です」息子たちと27年前の“W親子ショット”を披露した北斗晶＆ハイヒール・モモコ
「ハイヒールモモコさんと初めて対談させていただいた時の懐かしい写真です。（北斗、現役選手だったので金髪です）モモコさんの息子君（せいのすけ君）そして私の息子（けんのすけ）同じ年の2人がやっとお座り出来る様になったころ」と写真の思い出をつづり、「2枚目の写真は、現在の2人。2人とも大きくなったけど、あまり変わってない様な…面影が残る写真です」と、北斗の長男・佐々木健之介さん、モモコの次男・政之助さんの成長した現在の2ショットも添えた。