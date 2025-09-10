片付けは一日で成らず。“ものを減らす”と“収納ルール決め”を日々繰り返そう／理系夫の減らせる！整理収納術
『理系夫の減らせる！整理収納術』（くぼこまき/オーバーラップ）第4回【全9回】
整理収納アドバイザーの理系夫から、片付けの基本を学んだ前作『理系夫のみるみる片付く！整理収納術』から4年。コンパクトなマンションへと引っ越したくぼこまき家。狭い空間でもうまく片付けられると思っていたものの、娘の進学や家族の推し活によって、気づけば物がどんどん増えていく生活に…。整理収納の基本を振り返りながら、新生活に合った収納法を夫婦で見直していきます。理系夫が考えるロジカルな片付け術で「迷わない片付け」が実現すると、家の中が整うだけでなく家族にも嬉しい変化が…!? 読むだけで気持ちも軽くなる実録コミックエッセイ『理系夫の減らせる！整理収納術』より、暮らしに生かせる実用的なヒントをお届けします。
