「御堂筋線」「京浜東北線」がトップも違いも

「乗りものニュース」では、2025年8月27日（水）から9月3日（水）にかけて、読者アンケートを実施。列車の「残念だと思う行先」や「その理由」などについて意見を募集しました。

あと少しだけ運行してくれれば、目的地までたどり着くのに、乗り換えに便利なのに、その手前の駅で終点になってしまう……そんな「残念な行先」を路線とともに質問。アンケートの結果、1位は東西の駅で二分することとなりました。

・大阪メトロ御堂筋線「中津行き」（16票）

・JR京浜東北線・根岸線「蒲田行き」（16票）

3位以降は、JR横浜線「東神奈川行き」（13票）、JR中央線（中央快速線）「豊田行き」（11票）、JR京浜東北線・根岸線「南浦和行き」（9票）と続きます。

同率1位となった「中津行き」は、巨大ターミナル「梅田」の次駅まで運行するものの、それより北のベッドタウンの駅はおろか「新大阪」までも行かず、不便な行先の“西の横綱”的な存在です。

京浜東北線の蒲田行きは、JRで東京23区最南端の駅止まりの電車です。あと1駅、都県境を越えて川崎駅まで行ってくれれば……と思うかもしれません。

路線別の集計では、「蒲田行き」「南浦和行き」「桜木町行き」など複数の行先が対象となったJR京浜東北線が合計43票で1位。2位は「中津行き」が目立った大阪メトロ御堂筋線の18票、3位以下はJR横浜線（14票）、JR中央線（13票）、JR総武線（13票）となりました。

大阪メトロ御堂筋線やJR横浜線、中央線などは特定の駅が「残念な行先」として集中した一方、京浜東北線や中央・総武線は複数の駅に票が分散し、路線全体として多くの意見が集まる結果となりました。

こうした「残念な行先」の電車は、その先まで行きたい人が乗車を避ける傾向があります。このため、次の電車を待つ人で駅や車内が通常より混雑したり、あるいは「●●止まり」に気づかず乗車して、途中駅で長時間待たされるケースもあるようです。

さらには「飲み会の帰り。タクシーのお金もなく、歩いて帰った」（50代・男性・首都圏在住）というように、終電間際の「残念な行先」が帰宅に大きな影響を与えた体験談も寄せられました。

●アンケート実施概要

・調査期間：2025年8月27日（水）12時ごろから9月3日（水）17時ごろまで

・調査方法：Googleフォームを利用しての調査

・対象：「乗りものニュース」のSNS（Twitter、Facebook）のフォロワーなど

・有効回答数：253