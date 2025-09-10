９日に行われたヤクルト−中日で始球式を行った人気声優の日高里菜が同日、自身のＳＮＳを更新。「熱い試合で興奮しっぱなしでした。東京ヤクルトスワローズ勝利おめでとうございます。初めての始球式緊張しましたが！ノーバン！！やったー」と、投球を終えてホッとしている笑顔とともにつづづった。

この日はＴＶアニメ『盾の勇者の成り上がり Ｓｅａｓｏｎ ４』とのコラボ試合で、「ＳＨＩＥＬＤ ＨＥＲＯ 応燕ＤＡＹ」として開催。フィーロ役の日高が初の始球式を行い、球場を盛り上げた。ヤクルトのユニホーム、フリルのスカート姿でマウンドに上がり、見事なノーバウンド投球を披露した。投球後はピョンピョンと跳びはねて大喜び。「ノーバンすごかったー！！ポニテも可愛すぎたよーーー」、「投球後のフォームがプロレベル」と反響を呼んでいた。

日高は２４年１月１日に声優の内田雄馬との結婚を発表。義姉はソフトバンクの始球式６戦６勝で話題の内田真礼で、この日、ヤクルトが勝利したこともあり、ＳＮＳなどでは「セの日高里菜、パの内田真礼」、「恐るべし内田一族」、「女神の系譜か」との声が寄せれていた。