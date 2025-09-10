タレントの稲村亜美（29）が8日放送のYBSラジオ「稲村亜美とダンビラムーチョの野球のハナシ」（月曜後6・00）に出演。今オフにメジャー挑戦しそうな選手について語った。

この日の番組は「海外FA」「ポスティングシステム」がトークテーマで今オフにメジャー挑戦しそうな選手を元高校球児のダンビラムーチョの2人と語り合った。

ダンビラムーチョの大原優一が「平良と今井」と西武の2投手の名を口にすると、稲村は「今井くん行きそう〜！」と共感。「ちょっと今、無双してますもんね。ちゃんと西武のエースとして。すごいスライダー持ってる。行ってほしいな」と今季の活躍ぶりからメジャー挑戦も可能なのではと続けた。

大原も「今井君は行きそう。通用しそうメチャクチャに。あんな投げ方の人メジャーにいないだろうしね」と語っていた。

今井は9日終了時点で21試合に登板し、9勝5敗、防御率1・67はリーグ4位の好成績を収めている。

米スポーツ専門局「ESPN」の名物記者、ジェフ・パッサン氏も「今年の彼の投球を観察したスカウト陣によると、おそらく最も興味深い選手だ」と今井を紹介している。