ボートレースからつの「ルーキーシリーズ第15戦 スカパー！・JLC杯」優勝戦が行われ、地元の常住蓮（24＝佐賀）がスタートを決めて1Mを先取り。逃げて今年5度目の優勝を決めた。

ドリームこそ2着に甘んじた常住だったが、2日目からは盤石だった。初日に本体を分解し、前検から叩いていたペラがマッチ。手応えを感じていた。

「前回（お盆）は初日から5連勝だったけど、エンジンはあまり出ていなかった。この1カ月は出せていないけど、前回の福岡は出ていたし、今回のからつも初日から出ていました」

シリーズを通して節イチ足を維持した。初めて選手班長を任され、重圧を感じていたという今節。圧巻の走りで締めくくった。

「スタートは手前で様子を見たけど冷静に回れました。（前原に）ずっと追いかけられて気を抜けなかったけど3周目に入って大丈夫と思いました」

今後の目標にクラシックとグランプリシリーズ出場を挙げた。これで今年は5V。クラシック確定にはあと1つ優勝が欲しい。

師匠の山田康二からもハッパをかけられている。「山田さんとSGを一緒に走りたい」と常住。その前に大きな仕事が待っている。23日から始まる宮島ヤングダービー。「優勝を目指します」と力を込めた。