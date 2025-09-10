「由伸、何だか嬉しそう」ドジャースタジアムを訪れた美女2人と山本由伸との3ショットにX騒然「需要しかない」「え、え？何で？」
山本とアイドル2人との3ショットが話題を呼んでいる(C)Getty Images
ドジャースは現地時間9月9日に本拠地で行われたロッキーズ戦に7−2と勝利。
最近は不振だったテオスカー・ヘルナンデスに8月20日のロッキーズ戦以来の一発が飛び出すなど、ベンチもお祭りムードとなった。
【画像】山本由伸との実際の3ショットシーン
またこの日球団の公式Xで更新された衝撃の3ショットにもファンから高い注目が集まった。
韓国の人気アイドルグループ「LE SSERAFIM」の宮脇咲良さんとホン・ウンチェさんが山本由伸を真ん中にした3ショットが公開。
HKT48の元メンバーとしても知られている宮脇さんはドジャースのレプリカユニホームを上にはおり、下はデニムの短パン姿といういでたち。ホン・ウンチェさんは黒のデニム姿でまとめていた。
公開された画像にはキム・ヘソンとのスリーショットもおさめられている。
早速ファンの間からは「え、え？何で？」「需要しかなさすぎる」「推しと推し」「由伸が何だか、嬉しそう」「ヘソンも笑顔だな」などSNS上でも、一気に反響が拡がっている。
今季の山本といえば、現地6日に行われたオリオールズ戦で9回二死までノーヒットノーランの快投を見せたことも話題を呼んだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
