「由伸、何だか嬉しそう」ドジャースタジアムを訪れた美女2人と山本由伸との3ショットにX騒然「需要しかない」「え、え？何で？」

山本とアイドル2人との3ショットが話題を呼んでいる(C)Getty Images

ドジャースは現地時間9月9日に本拠地で行われたロッキーズ戦に7−2と勝利。

最近は不振だったテオスカー・ヘルナンデスに8月20日のロッキーズ戦以来の一発が飛び出すなど、ベンチもお祭りムードとなった。

【画像】山本由伸との実際の3ショットシーン

またこの日球団の公式Xで更新された衝撃の3ショットにもファンから高い注目が集まった。

韓国の人気アイドルグループ「LE SSERAFIM」の宮脇咲良さんとホン・ウンチェさんが山本由伸を真ん中にした3ショットが公開。

HKT48の元メンバーとしても知られている宮脇さんはドジャースのレプリカユニホームを上にはおり、下はデニムの短パン姿といういでたち。ホン・ウンチェさんは黒のデニム姿でまとめていた。