世界を獲るための“２チーム分、３チーム分の分厚い選手層”は夢物語なのか。スタメン総入れ替えのアメリカ戦で直面した厳しい現実【日本代表】
［国際親善試合］日本 ０−２ アメリカ／９月９日／ロウアードットコム・フィールド
2026年の北中米ワールドカップで優勝という壮大な目標を掲げている日本代表。出場国が48か国に増え、最大８試合を戦い抜くためには、かつてないほど分厚い選手層が必要になってくる。
それは森保一監督も前々から強調していたこと。「アジアで２チーム分、３チーム分の編成をして、勝ってきたことで、間違いなく日本代表全体の底上げができている」と指揮官は自信を持っていた。
果たして、その選手層がアメリカに通用するのか。先発11人全員入れ替えの陣容で、ベストメンバーで戦った３日前のメキシコ戦（０−０）同等の強度と組織力を示せるのか。それが今回の大きな注目点と位置づけられた。
アメリカ戦のスタメンは、長友佑都（FC東京）、伊東純也（ヘンク）、前田大然（セルティック）の３人を除くと、全員がキャップ数10以下の選手たち。「フレッシュなメンバーで若手も多くて、絶対に難しくなると思っていた」と伊東も話したが、やはり日本はメキシコ戦ほどの連動したハイプレスをかけられず、じわじわと主導権を握られた。
30分に１失点目を喫した後は、一方的にボールを回される苦しい展開。36分に伊東がGKと１対１になる絶好のチャンスも仕留められず、ビハインドのまま試合を折り返すことになった。
後半からは最終ラインを４枚にシフトチェンジし、前に厚みを加えたが、なかなかゴールに迫れない。そこで森保監督は、主力級の３人を送り出し、流れを変えようと試みたが、直後にフォラリン・バロガン（モナコ）に致命的な２点目を献上。「正直、２失点してからは、もうチームとして崩れちゃった感じはある」と、鎌田大地（クリスタル・パレス）も苦渋の表情を浮かべるしかなかった。
先発したパリ五輪世代の藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）や鈴木唯人（フライブルク）らにとっては千載一遇のチャンスだったはずだが、主力を追い抜くような圧倒的な存在感を示した選手は皆無に近かった。
「今日とメキシコ戦を比べた時に、相手のボールを奪いに行く時の距離は一歩遠かったと思うし、相手にかわされて、そのまま下がらざるを得ない状況になるシーンが多かった」と、現地視察した日本サッカー協会の宮本恒靖会長はズバリ指摘した。
さらには「前回はドグソになったような勝負どころのシーンでパワーを出せたけど、今回は選手を交代して、良い流れになった時にファウルして、簡単にやられている。絶対に抜いてはいけないところを主力が分かってプレーするだけじゃダメで、どんな選手が出ても締めるべきところで締めるのが大事」とも発言。メンバー全員がそのレベルに達していないことを痛感した様子だった。
元代表キャプテンと似たような感想を吐露したのが、１失点目に関与した長友佑都（FC東京）だ。
「ワールドカップ優勝を目標にしている以上、11人だけでは勝てない。本当に、いるメンバー全員が同じレベル、今日出た選手が前回以上のパフォーマンスを出せないと優勝はできないんで。個で上回らないといけないと思います」と神妙な面持ちで言う。本番までの９か月間で、日本はどれだけ選手層を引き上げられるのか。それを森保監督もより真剣に考えていくべきだろう。
これまで指揮官は今回のアメリカ遠征のように、１戦目と２戦目でメンバーを大幅に代えるケースが多かった。2022年カタールW杯のコスタリカ戦にしても同様の采配を見せ、チームがノッキングを起こし、黒星を喫している。
そういった事態を回避するためにも、10月以降は１戦目と２戦目で主力とそれ以外のメンバーを積極的に融合させ、連係面のすり合わせを進めながら、チーム力をアップさせることが肝要ではないか。
たとえばボランチであれば、共闘経験のない遠藤航（リバプール）と藤田を先に組ませ、次の試合では鎌田と佐野海舟（マインツ）を並べるなど、工夫をつけていく必要がある。守備陣にしても、今回は負傷者続出という事情があって、多彩なメンバーを組み合わせることができたが、それを意図的に行なっていくべきだろう。
10月から来年の本大会直前までに残された代表戦は８試合程度。非常に限られた機会しかないため、「そんな余裕はない」と反論されるかもしれないが、その作業を抜きにして、２チーム分、３チーム分の分厚い選手層は作れない。
もちろん今回、アピールに失敗した面々の奮起、個の力のブラッシュアップが第一ではあるが、10月以降のチーム編成、メンバー起用法も検証した方がいい。２試合連続無得点、１分け１敗という厳しい結果に終わったアメリカ遠征を前向きな教訓にしなければ意味がない。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
