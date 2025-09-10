はるな愛、デヴィ夫人“生前葬”で弔辞 ユーモアたっぷりに憧れ語る「私も『めっちゃホリデー』を…」
“デヴィ夫人”ことタレントのデヴィ・スカルノ、タレントのはるな愛が10日、都内で行われた『第11回 エンディング産業展「デヴィ・スカルノ 生前葬イベント」に出席。デヴィ夫人の“生前葬”が執り行われ、はるなが弔辞を読み上げた。
【写真】“イケメン”たちに運ばれるデヴィ夫人の棺
会場には、色とりどりの花で彩られ、デヴィ夫人の写真が飾られた祭壇が用意。スクリーンにAIデヴィ夫人によるエンディングムービーが上映された後、鮮やかな緑色の棺が運び込まれた。棺から登場したきらめくシルバーのドレスに身を包んだデヴィ夫人の前で、友人代表としてはるなが弔辞を読んだ。
はるな愛は、デヴィ夫人の魅力をユーモアたっぷりに紹介。そのうちの1つ「行動力」について、デヴィ夫人が社交ダンスを嗜んでいることに触れ、「ダンスも素晴らしく、社交ダンスは本当に今でもリフトでパートナーにぐるぐると回されて、それでスタッとポーズを決められる」と明かし、「それは感動と、そして私もこうやって年を重ねたいなと思っていつも見ております」とあこがれを抱いていると伝えた。続けて「私も年を重ねたらめっちゃホリデー（「Yeah! めっちゃホリディ」）をぐるぐる回ってポンとポーズ取ります」と宣言し、笑いを誘った。
また「笑顔が本当にすてきで、真っ白な歯をキラリと光らせ、私はそのデヴィさんの笑顔が大好きです」「聞くところによると、デヴィさんの歯は全部今でも自分の歯だそうです」と話し、「私は全部仮歯です」と自虐もまじえて、再び笑いを誘った。
最後に共通点として、「イケメンがいるとテンションが上がることです。いつもよりもシャンパンの量が増えて、そしてダンスの時も回転数が増えます」とにっこり。「これからもし、この世の中にデヴィさんがいなくなると、私は度々星空を眺めるでしょう」と語り、「白い自分の歯で笑っているデヴィさんを思い出して、私は心をリセットしたいと思います。デヴィさん、これからもずっとあなたを追いかけていきたいと思います」と伝えた。
■はるな愛弔辞
デヴィさん、今日はこうやって、私がデヴィさんのことをマイクで皆さんにお伝えできること、本当に光栄に思います。私はずっとデヴィさんのことを憧れています。私の中でデヴィさんって本当にすてきな人だなって思うことがたくさんある中で、今日は3つ挙げたいと思います。
常に華やかで花があること。ファッションもそうですけども、本当にデヴィさんがそこにいるだけで、番組もイベントも、そしてパーティーも、その場所が全て華になります。私は本当にそのデヴィさんを見ながら、ああ、なんて素敵な方なんだろうって。
一度、飛行機でご一緒したときに、高い12センチのヒールで搭乗されたのを見て、「デヴィさん、スニーカーとかたまに履いた方が楽なんじゃないですか」と言ったとき、デヴィさんは「ヒール（のほう）が楽なのよ」とおっしゃいました。私は自分がスニーカーを履いてるのが、本当に恥ずかしかったです。そうやって洋服も、ずっとサイズが変わらず、大事になさって着ている姿、本当にうらやましいです。私はたまにサイズは大きくなります。
そしてもう一つ、行動力です。デヴィさんは海外を飛び回り、そのままパーティー会場に行かれたりと、本当に忙しいスケジュールを度々インスタグラムで目にします。本当に素晴らしいなと思って、その行動力ってどこから来るんだろうと感心します。ダンスも素晴らしく、社交ダンスは本当に今でも、リフトでパートナーにぐるぐると回されて、それでスタッとポーズを決められる。その姿に感動しますし、私もこうやって年を重ねたいなと思っていつも見ております。なので、私も年を重ねたらめっちゃホリデー（「Yeah! めっちゃホリディ」）をぐるぐる回ってポンとポーズ取ります。
そして3つ目、最後です。内面から輝く美しさ。それは動物や、生きづらさを考えている人たちを温もりで包み込む大きな愛です。あなたはいつも、他人のことを考え、すぐに行動に移し、まっすぐと責任感のある行動をとられます。その内面から輝く美しさは本当に憧れで、いつも眩しいばかりです。私も、ボランティアのことを考えて、デヴィさんのように頑張っていきたいと思いました。そして、その素晴らしい笑顔です。笑顔が本当に素敵で、真っ白な歯をキラリと輝かせるデヴィさんの笑顔が大好きです。聞くところによると、デヴィさんの歯は全部今でもご自身の歯だそうです。私は全部仮歯です。
いつでも輝いているデヴィさん。本当に私は尊敬しております。1つだけ、私とデヴィさんの共通点を見つけました。それは、イケメンがいるとテンションが上がることです。いつもよりシャンパンの量が増えて、ダンスの時も回転数が増えます。そんな真っ直ぐで、そして嘘のないデヴィさん。もし、この世の中にデヴィさんがいなくなると、私は度々星空を眺めるでしょう。その時に私は、白い自分の歯で笑っているデヴィさんを思い出して、心をリセットしたいと思います。デヴィさん、これからもずっとあなたを追いかけていきたいと思います。
はるな愛でした。
