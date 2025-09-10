北海道新幹線延伸に伴う札幌駅周辺の再開発について、札幌市は北５条東１丁目地区に空中歩廊や広場を整備する計画です。



市民からは期待の声が聞かれました。



（長南記者）「再開発が進む札幌駅周辺です。札幌駅からこの創成川をまたぎ、さらにその奥にできる新幹線の改札口までをつなぐ通路ができる見通しです」

再開発が検討されているのは札幌市中央区の北５条東１丁目地区です。



札幌市が地権者３社とまとめた計画案では、空中歩廊や広場を整備することが盛り込まれていて、市の都市計画審議会が９月９日に計画を決定しました。





空中歩廊には新幹線の待合スペースや店舗が設けられる見込みです。この計画によって、ＪＲ北海道が建設する札幌駅南口の再開発ビルと北５条東１丁目地区が、創成川の上をまたぐ歩道で結ばれることになります。（札幌駅を利用する人）「信号にひっかからないで行けるので冬もいいですね」（札幌駅を利用する人）「通りやすくていい。この場所が交差点がない。（創成川を境に）人通りが絶えやすいと思うので」

この計画について札幌市の担当者はー



（札幌市地域計画課 永井雅規課長）「札幌駅周辺で非常に再開発が盛んで、将来的に創成川の東口にもその流れが波及されることで、賑わいや価値をどんどん生んでほしい」



具体的な施設の規模や整備の時期などは決まっていませんが、今後この計画に基づき街づくりが進められるということです。