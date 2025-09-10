元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が自身のYouTubeチャンネル「前向きチャンネル」を更新。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）の次戦相手にあの元日本人世界王者の名前が浮上した。

IBFが、ヘルウィン・アンカハス（フィリピン）と元IBF世界バンタム級王者の西田凌佑（29＝六島）に井上が保持するスーパーバンタム級タイトルの指名挑戦者決定戦を行うように指令した。

西田がこれを受けて勝利すれば井上への挑戦権を手に入れることになる。

細川氏は「井上と西田（の試合が）見られるってこと？アンカハスには普通に勝つ。距離感で制すると思う」と予想した。

井上は今月14日に名古屋でムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）の挑戦を受ける。

その後、1試合を挟んで来春にも中谷潤人（M.T）とのビッグマッチを迎える流れ。その“1試合”が西田になれば日本人ファンにとっては熱い。

細川氏は井上VS西田が実現すれば「中盤で井上選手のKO勝ち」と予想した。

それでも、もし西田が勝てば今年6月のWBC、IBF世界バンタム級統一戦で右肩脱臼による6回終了TKO負けを喫した相手である中谷へのリベンジマッチが実現する。

いずれにしても注目度は高い。