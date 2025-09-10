米ルイジアナ州で、足フェチ男が性的暴行の罪で有罪評決となった。量刑言い渡しの判決では２５〜９９年の拘禁刑を科されることになる。米メディア・ＷＤＳＵニュースが先日、報じた。

ルイジアナ州スライデル在住のボビー・ベスター被告（４７）は２０１８年３月、老人ホームで６９歳の女性に性的暴行を加えたとして、２０２４年６月、スライデル警察に逮捕された。起訴され、先日、有罪評決が下された。

べスター被告は２０１８年、老人ホームで清掃スタッフとして働いていた。女性がベッドで寝ていると、べスター被告が部屋に入って来て、「靴下が片方落ちた。履かせてあげる」と申し出たという。ベスター被告は部屋のドアと窓のブラインドを閉めた。ローションを出して女性の足をマッサージしながら、くすぐったいかどうか尋ねた。女性の足をマッサージしながら、何度か足を自分の性器に押し付けた。部屋の外から足音が聞こえるたびに、ベスター被告はマッサージを止めた。

女性が被害届を出し、警察は逮捕状を取ったが、べスター被告は行方不明となった。結局、６年後の２０２４年２月に逮捕された。先日、尋問を受けたベスターは、足フェチであることを認めたものの、罪を否認した。

検察側は法廷に別の被害者も証人として呼んだ。２００７年に不動産会社で働いていたところ、べスター被告が購入希望者を装って電話を掛けてきたという。被告は被害者に対し、「には不動産の購入には興味がなく、代わりにデートで夕食に誘いたい」と告げた。被害者は断り、被告に二度と連絡しないよう頼んだ。しかし、被告は被害者に何度も電話を掛け、「あなたの足でオナニーしてもいい？足がセクシーなのは知ってるんだ。ちょっと吸ったりしてもいいかな？」と留守番電話にメッセージを残した。

ベスター被告への量刑言い渡しの判決は１０月２３日に予定されている。２５〜９９年の拘禁刑を科されることになる。