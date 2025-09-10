メッツのリードオフマンでチームリーダーのフランシスコ・リンドア内野手（３１）のトレードマークとも言える笑顔が批判の対象となった。

９日（日本時間１０日）の敵地フィリーズ戦に３―９で敗れて４連敗。首位フィリーズに９ゲーム差と水を開けられた。リンドアはこの日も元気なく５打数無安打に終わり、打率２割６分４厘、２６本塁打、７７打点と物足りない数字となっている。

苦しい時も笑顔でナインを励まし、士気を高めてきたリンドアだが、そんな爛潺好拭璽好泪ぅ覘瓩砲泙気の爛レーム瓩…。米メディア「ニューヨークポスト」のダン・バーテル氏がＸに「ミスタースマイル・リンドアは彼にとって最大の祝福だが、同時に大きな呪いでもある。ゴロを打った後に笑っている姿が見られるからだ。メッツのプレーに何ひとつ滑稽なものはない」と投稿。この日の２回の遊ゴロの後につぶやかれたとみられる。

爛好拭屡稟臭瓩縫侫．鵑ら猛バッシングを受けたバーテルズ氏はその後に「念のために言っておきますが、リンドアがファンを怒らせるためにわざと楽しそうに笑っていたわけではないことは承知しています。私もみんなそうではありませんが、感情は控えめにするのが一番です。ふくれっ面でも笑顔でも、どんな時でも顔をあげてください。波風を立てるつもりはありませんでした」と猜枳性瓩靴討い襦Ｃ篭萢ゾ，遼召澆薄れ、ワイルドカード争いに勝ち抜くしかないメッツ。爛潺好拭璽好泪ぅ覘瓩粒萍が欠かせないのは間違いない。