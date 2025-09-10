紅蘭、水着姿で娘との2ショット公開「理想の体型」「素敵な親子」の声
【モデルプレス＝2025/09/10】モデルの紅蘭が9月9日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ノースカロライナ州での娘との旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】紅蘭、ビキニ姿で圧巻美ボディ披露
紅蘭は「Hi！！NC」「My first time here！！」とノースカロライナ州への初旅行を報告。「素敵な家族に逢えて」「大自然に癒されて」「美味しいワインに出会えて最高！！」と紅蘭は青い水着姿で娘と一緒にプールサイドに座った母娘の仲睦まじい2ショットを投稿している。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「母娘愛感じる」「娘ちゃん可愛い」「家族旅行いいな」「理想の体型」「素敵な親子」といったコメントが寄せられている。
紅蘭は2018年7月、事実婚状態のラッパー・RYKEY（リッキー）との間に第1子を妊娠したことを公表し、同年12月に長女を出産。しかし2019年7月、RYKEYが逮捕されたとの報道が出たことにより、パートナーとの別れを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
