元乃木坂46若月佑美、制服姿で美脚披露「ギャルみあるちょい懐かしい女子高生」
【モデルプレス＝2025/09/10】元乃木坂46で女優の若月佑美が9日、自身のInstagramを更新。制服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】若月佑美、ギャルみ平成女子高生で雰囲気ガラリ
若月は「イベント時期がハロウィンなので仮装というかコスプレというかコンセプトビジュというか」とファンクラブイベントのビジュアルを公開。「平成をテーマに作りこみましたーっ」「ギャルみあるちょい懐かしい女子高生」とYシャツにチェックのスカート、ベージュのカーディガンを腰に巻き、ルーズソックスを合わせた制服姿で美しい脚のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ギャップすごい」「美脚」「制服似合う」「平成感ある」「懐かしい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
