ボーイズグループSEVENTEEN（セブンティーン）の新スペシャルユニット「S．COUPS（セスクプス）×MINGYU（ミンギュ）」が9日午後10時、初ミニアルバム「HYPE VIBES」のオフィシャルフォト「COMBI」バージョン特別カット16枚と、ムードボードイメージ3枚を公開した。

所属するHYBE（ハイブ）傘下事務所プレディスエンターテインメントが、SEVENTEEN公式SNSに掲載した。

韓国メディアOSENは10日「先日公開された『BUDDY』バージョンが、2人の日常を淡泊に盛り込んだとすれば、今回のバージョンは2人のすてきな外出を見せてくれる。モノトーンの衣装でおしゃれしたまま、夜の街を歩き回り、ビリヤード場で楽しいひと時を過ごすなど、完璧なコンビの呼吸が感じられる」と表現した。

ハワイで撮影された今回のオフィシャルフォトは、2人の夏休みを撮ったような余裕のある雰囲気。青空でのショットや、海岸道路の広大な風景を楽しみながらゆったりとした時間を過ごす様子などが盛り込まれた。オープンカーに腰掛けた2人の姿では、クールな魅力が目立つ。

2人は29日、ミニアルバム1集「HYPE VIBES」を発売する。同メディアは「アルバム名は、誰でも一緒に楽しんでつなげることができる、熱くて自由な雰囲気を表している。決まった枠組みなしに自分だけのリズムで、今この瞬間を生きていく2人の生きざまがそのまま盛り込まれた」と報じた。

12日にはトラックリストとともにタイトル曲のタイトルがベールを脱ぐ見通し。