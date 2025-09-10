『あんぱん』に脚本家が登場、裏方に自我は必要か？ 意外と多い“本人モデル”の朝ドラ、賛否の違いはどこに
◆『春よ、来い』『オードリー』本人がモデルの朝ドラは多い
物語が終盤を迎えているNHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』。8月28日放送の第109話では、この作品の脚本家・中園ミホ氏（66）本人がモデルだという小学4年生の少女・中里佳保が登場しました。
SNSやニュースサイトのコメント欄では一部批判の声があるものの「このクセつよキャラをご本人が描いてるのが面白い」「中里佳保ちゃん、 メッチャいい味」「そういう実体験が有ればこその脚本」と、おおむね高評価なよう。
今までの朝ドラでは、“脚本家の登場”や“脚本家の実体験を投影したストーリー”は批判を浴びがちでした。筆者も賛否両論が上がる可能性を危惧していましたが、このような脚本家の登場に、あたたかい声が寄せられているのは珍しいことです。その違いはどこにあるのでしょうか。
執筆脚本家自身をモデルとした朝ドラといって思い出すのが、橋田壽賀子氏の自伝的小説をドラマ化した第52作『春よ、来い』です。この作品では、前年に橋田賞を受賞した女優・安田成美さんがヒロインとして起用されました。
その後、撮影途中で主演を降板するという、トラブルが発生しましたが、キャスティング発表当時は、自身を演じる役者に、すらっとして美しい安田さんをキャスティングするという「あつかましさ」に批判が一部で上がっていました。
また、脚本・大石静氏の半生がモデルという第63作『オードリー』では、大石氏の幼少期の経験である“実の両親や弟が暮らす隣に養母と自身が暮らしている”という設定が理解不能であると視聴者から共感を得られませんでした。
◆『半分、青い』や『虎に翼』にも批判的な意見が
北川悦吏子氏脚本の第98作『半分、青い。』も、モデルとは言わないまでも故郷が同じ岐阜県出身であり、左耳の聴力を失っている、など北川氏自身との共通点が随所に見られましたが、聴覚障がい者設定がうまく生かされていないという不満の感想が続出。
また、脚本家自身は登場していないものの、第110作『虎に翼』にも一部批判が。
日本初の女性弁護士の1人である三淵嘉子氏をモデルにした主人公でありながらも、本人のSNS発信やインタビューでの言動をからめ、「脚本家自身の主張や思想を押し付けるだけの展開になっている」という意見が上がりました。
つまり、作品の中に「脚本家の自我」が少しでも見えてくると、なぜか批判されがちです。多くの人が幅広く視聴する朝ドラは批判もさらにうけやすいのでしょう。
◆脚本家自身が主人公でも、批判されないパターン
ここで、朝ドラ以外も含め、他の脚本家自身をモデルにした作品や役柄を見てみましょう。
例えば、『北の国から』（フジテレビ系）などで知られる倉本聰氏は、『やすらぎの郷』（テレビ朝日系）などの作品で、自身をモデルにしたと思われる脚本家を主役にしています。
映画『百円の恋』朝ドラ『ブギウギ』の足立紳氏は『こんばんは朝山家です』（ABC系）『それでも俺は、妻としたい』（テレビ大阪）などで自身や家族をモデルにしており、私小説風のテイストがある意味作風となっています。
作品の内容への評価はさておき、それらの作品で「脚本家自身の自己主張ガー」「自己顕示欲ガー」などという批判は目立ちません。これらの批判されない作品とされる作品との違いは、まず、美化しているように見えるか、否かです。
倉本氏、足立氏が描く自身をモデルにした役柄はどこか情けなく、人間的にどこか尊敬できない部分を露わに描いているのに対して、朝ドラに出た脚本家モデルの役は共感や同情を呼ぶ親しみやすいキャラクター。その先は、主人公が成功を掴むまでの道のりを描いています。
