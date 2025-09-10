10月まで続く残暑対策に！ユニクロ「フェイスカバー」が1500円→990円に値下げでお得
9月に入っても30度超えの厳しい暑さが続いています。気象庁によれば、10月まで残暑が続くそう……。
そこで注目したのが、ユニクロの「UVカットフェイスカバー」。
UVカット機能のほかに接触冷感機能、ドライ機能、抗菌防臭機能までついた1枚4役！ それが税込990円（値下げ価格）で買えちゃうんです。
では、詳しく見ていきましょう。
◆エアリズムの素材で、夏に嬉しい快適機能満載！
ユニクロの「UVカットフェイスカバー」は、ほほ骨から顔の下半分と首まわりをグルッと覆ってくれるUVカット機能付きのフェイスカバー。
UVカット遮蔽率は、なんと90%以上！ さらには、ユニクロの代名詞といっても過言ではないエアリズムの素材が使われていて、肌に触れるとひんやり心地良い接触冷感機能や汗を速乾するドライ機能、汗のにおいを抑える抗菌防臭機能など、酷暑に嬉しい快適機能が満載なんです。
「UVカットフェイスカバー」990円/税込（値下げ価格）
カラー：LIGHT GRAY
UPF50+／JIS L 1925：2019
UVカット遮蔽率90%以上
サイズ：ワンサイズ
素材：ナイロン81％、ポリウレタン 19％(リサイクルナイロン繊維を81％使用)
取扱い：洗濯機可・ネット使用、ドライクリーニング不可、乾燥機不可
◆うっかり日焼けしやすい首まわりも全方位カバー
「UVカットフェイスカバー」はブラックとブルー、そして筆者が購入したライトグレーの3色展開。
広げてみると、マスクの下に半円形の生地がつながった不思議な形状をしています。
ちなみに着用時のイメージは、こんな感じ。マスクは立体的で、首まわりは鎖骨下まで覆ってくれる生地面積の広さが特徴的です。
それぞれの長さを見てみると、鼻からあご下14.5cm、あご下から首下16cm、顔まわり27cm、首まわり47cm、耳の掛け紐の全長19.5cmのワンサイズで男女兼用。
※商品生地の特性によって、1cm前後の誤差が生じます。
◆ツルツル・サラサラな生地で夏でも蒸れない！
生地はツルツル・サラサラとしていて滑らか。触るとひんやりした心地良さが感じられます。
洗濯絵表示（ケアラベル）は裏面・左端にプリントされていて、従来のものと違ってゴワゴワした感触がないし、外から見えることもなくてスマート。
さらに詳しく見ていくと、マスクの下部には広い開口部があって呼吸がしやすい作りになっています。
◆ちゃんと調整機能もバッチリ！
耳部分はアジャスターでサイズ調整が可能。
首のうしろはマジックテープで調整可能で、ジェンダーレスなサイズ感。
重量は、約40gと軽量。コンパクトにたたんでもシワになりにくい生地なので、使わない時はバッグの中に気軽にしまっておけそう。
次は、実際に着けてみた感想です。独特な見た目だけれど、慣れてしまえば……？
◆汗でメイクが崩れても隠せる…というメリットも
「UVカットフェイスカバー」の着け方は、3STEPで簡単です。
まず、マスク部分を広げます。
それから耳紐をかけ、首まわりの生地を広げてうしろにまわしたらマジックテープでとめるだけ―かかった時間はたったの30秒。
マスク部分は、一般的な立体型マスク（不織布）よりもひとまわりほど大きい印象で、ほほ骨から下、耳の前〜フェイスラインまでしっかりカバーしてくれます。
ただし、耳紐が長いとマスクの位置が下がってしまうので、しっかり調整しておくといいでしょう。
首まわりにはフワッとゆとりがあり、汗で肌に貼りつきにくくて快適。
◆しっかりホールド、だけどゆったりした着用感が特徴
筆者が着用した状態で鎖骨下5〜6cmの長さがあるので、首もとが開いたトップスの時も安心感があります。
