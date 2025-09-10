「え、泣いてるの？」無口な彼が、猫カフェデートで涙した理由。その後“まさかの裏切り”が待っていた
あなたは、気になる男性との初デートの際に会話が盛り上がらなかったら、どうしますか？
今回は、そんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆傷心で始めた婚活アプリで、誠実そうな男性と出会う
真嶋那奈さん（仮名・32歳／派遣社員）は、3年間お付き合いしていた彼に二股をかけられていたことが発覚し、別れてしまいました。
「ショックでしたが、あんな酷い男のことを引きずってぐずぐずしていたら私の貴重な時間がもったいないと自分を奮い立たせ、婚活アプリを始めたんですよ」
そして、誠也さん（仮名）という33歳の社員男性とマッチングしてメッセージのやり取りをしてみたのですが……。
「メッセージがちょっとぎこちないというか、会話が上手く弾まなくて。これは私と相性が良くないということだと思い、デートをするのはやめておこうとしたんです」
ですが誠也さんから「実は、今までご縁がなく僕には恋愛経験がありません。それでも良ければ会ってもらえませんか？」とメッセージが届き、少し気持ちが動いたそう。
「ぎこちないのは女性慣れしていないからと、理由が明らかになってちょっとホッとしたんです。メッセージの内容から人柄が良さそうなことは伝わってきましたし、外見もすごくかっこいいわけではないですが嫌いなタイプじゃなかったのでとりあえず一度デートしてみてもいいかなと思いましたね」
とにかく次は真面目な男性とお付き合いしたいと願っていた那奈さんは、恋愛経験がないことは決してマイナスではなくむしろプラスではないかと感じました。
◆初デートの日、猫カフェで突然の涙を見せた彼
そして初デート当日。初めて会った誠也さんは清潔感もあり思っていたよりスタイルもよく、悪くないなと思った那奈さんでしたが、やはり会話が弾まず気まずい雰囲気になってしまったそう。
「ちょうどその時に猫カフェの前を通りかかったので『もし猫が好きなら入ってみませんか？』と誘ってみたんです。猫カフェは未経験でしたが、猫がいたらどうにか間がもつんじゃないかと思ったんです」
誠也さんは猫に触るのは子どもの頃の飼い猫以来だということでした。せっかくだし入ってみようと、2人で猫カフェに入店してみました。
「お店に入ったら、誠也さんがある猫ちゃんの前でハッと息を呑んで……誠也さんが子どもの頃に飼っていたモコちゃんとそっくりだっていうんです。クリーム色のペルシャ猫で、鼻の色がピンクなところまで同じだって」
それで、当時の思い出が蘇った誠也さんは思わず涙ぐんでしまったのだそう。
「その猫カフェのクリームちゃんのおかげで、お互いの子どもの頃の話がはずんで私は助かったのですが、誠也さんは涙を見られてしまったことを恥ずかしがっていましたね」
ですがそれがきっかけで、誠也さんは緊張せず話しかけてくれるようになり、那奈さんはホッとしました。
◆数日後、彼から呼び出されて……
そしてそれから数日後、誠也さんから話があると呼び出された那奈さんは、てっきりお付き合いを申し込まれると思い込みウキウキしながら待ち合わせ場所に向かったそう。
「そしたら実は誠也さん、あのデートの日以来例のクリームちゃんが忘れられず夢中になってしまい、毎日のように猫カフェに通いつめて、おやつなど課金しまくっているそうなんです」
もちろん昔飼っていたモコちゃんの面影をクリームちゃんに求めるのはよくないし、全く別の猫なのも分かっているけど、気になってつい会いに行ってしまうし、できることなら引き取りたいと考えてしまい……でもそんなことは許されない身勝手なことだと思う？ と相談されました。
今回は、そんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆傷心で始めた婚活アプリで、誠実そうな男性と出会う
真嶋那奈さん（仮名・32歳／派遣社員）は、3年間お付き合いしていた彼に二股をかけられていたことが発覚し、別れてしまいました。
「ショックでしたが、あんな酷い男のことを引きずってぐずぐずしていたら私の貴重な時間がもったいないと自分を奮い立たせ、婚活アプリを始めたんですよ」
「メッセージがちょっとぎこちないというか、会話が上手く弾まなくて。これは私と相性が良くないということだと思い、デートをするのはやめておこうとしたんです」
ですが誠也さんから「実は、今までご縁がなく僕には恋愛経験がありません。それでも良ければ会ってもらえませんか？」とメッセージが届き、少し気持ちが動いたそう。
「ぎこちないのは女性慣れしていないからと、理由が明らかになってちょっとホッとしたんです。メッセージの内容から人柄が良さそうなことは伝わってきましたし、外見もすごくかっこいいわけではないですが嫌いなタイプじゃなかったのでとりあえず一度デートしてみてもいいかなと思いましたね」
とにかく次は真面目な男性とお付き合いしたいと願っていた那奈さんは、恋愛経験がないことは決してマイナスではなくむしろプラスではないかと感じました。
◆初デートの日、猫カフェで突然の涙を見せた彼
そして初デート当日。初めて会った誠也さんは清潔感もあり思っていたよりスタイルもよく、悪くないなと思った那奈さんでしたが、やはり会話が弾まず気まずい雰囲気になってしまったそう。
「ちょうどその時に猫カフェの前を通りかかったので『もし猫が好きなら入ってみませんか？』と誘ってみたんです。猫カフェは未経験でしたが、猫がいたらどうにか間がもつんじゃないかと思ったんです」
誠也さんは猫に触るのは子どもの頃の飼い猫以来だということでした。せっかくだし入ってみようと、2人で猫カフェに入店してみました。
「お店に入ったら、誠也さんがある猫ちゃんの前でハッと息を呑んで……誠也さんが子どもの頃に飼っていたモコちゃんとそっくりだっていうんです。クリーム色のペルシャ猫で、鼻の色がピンクなところまで同じだって」
それで、当時の思い出が蘇った誠也さんは思わず涙ぐんでしまったのだそう。
「その猫カフェのクリームちゃんのおかげで、お互いの子どもの頃の話がはずんで私は助かったのですが、誠也さんは涙を見られてしまったことを恥ずかしがっていましたね」
ですがそれがきっかけで、誠也さんは緊張せず話しかけてくれるようになり、那奈さんはホッとしました。
◆数日後、彼から呼び出されて……
そしてそれから数日後、誠也さんから話があると呼び出された那奈さんは、てっきりお付き合いを申し込まれると思い込みウキウキしながら待ち合わせ場所に向かったそう。
「そしたら実は誠也さん、あのデートの日以来例のクリームちゃんが忘れられず夢中になってしまい、毎日のように猫カフェに通いつめて、おやつなど課金しまくっているそうなんです」
もちろん昔飼っていたモコちゃんの面影をクリームちゃんに求めるのはよくないし、全く別の猫なのも分かっているけど、気になってつい会いに行ってしまうし、できることなら引き取りたいと考えてしまい……でもそんなことは許されない身勝手なことだと思う？ と相談されました。