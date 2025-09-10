天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは2025年9月6日、秋篠宮家の長男・悠仁さまの成年式、「加冠の儀」などに出席後、新潟入りした。公務で新潟を訪問されるのは今回が初めてだった。新潟県ご滞在の3日間、愛子さまはさまざまなスタイルのファッションで登場された。

【写真】愛子さまがご使用！雅子さまが23年前に使用されたバッグを見る。他、成年式で魅せたペールピンクのドレス姿なども

ライトブルーのセットアップで爽やかな雰囲気

新潟駅に到着された際、ライトブルーのセットアップをお召しになっていた愛子さま。手にされたバッグも、足元のヒールもライトブルーで統一されていたが、インナーはホワイト。ホワイトは清潔感を演出するだけはなく、顔周りに白があると、レフ板効果で表情が明るくみえる効果が期待できる。

ジャケットはテーラードカラーなのでカッチリとした雰囲気だが、軽やかな印象があるパールのステーションネックレスとライトブルーという組み合わせが、親しみやすさをもたらし、爽やかなコーディネートにしていた。

フェミニンな印象のスカート＆トップスでシャープな印象に

翌7日、午前10時すぎ、「防災推進国民大会」に出席するため、市内の会場に到着された愛子さま。出迎えた担当者に笑顔であいさつされた。会場では、能登半島地震の被災地に派遣されたDWAT（災害派遣福祉チーム）の活動などについて発表され、愛子さまはメモを取りながら熱心に耳を傾けられた。

2日目もライトブルーのセットアップをお召しになっていたが、この日は前日のライトブルーよりも白が強めな淡い色で、パンツスタイルではなくスカートだったので、よりフェミニンな印象だった。また、脚と一体化して脚長効果が期待できるヌーディーカラー のヒールを選ばれていた。

1日目はハンサムな印象、2日目はフェミニンな印象とそれぞれ異なるスタイルだったが、どちらも、キッチリ感と親しみやすさのバランスが考えられていた。このバランスは、雅子さまのファッションでも見られるテクニックだ。

最終日は母・雅子さまの定番スタイル、オールホワイトコーデ

最終日となる3日目には、小千谷市の「錦鯉の里」へ訪問された愛子さま。ニシキゴイを橋の上から鑑賞し、えさを与えたあと、「丹頂紅白」という品種に触れ、池に放流された。

午後は長岡市の山古志地区を訪問され、中越地震の状況などを紹介する「やまこし復興交流館おらたる」を視察された。交流館ではボランティア・スタッフと懇談された。

最終日は白いセットアップをお召しになり、ヘアスタイルはハーフアップにされて、可憐で上品なスタイルだった。

オフホワイトのバッグは2024年5月11日、愛子さまが初めて単独での公務に臨まれた際に手にされたもの。雅子さまが2002年6月、国立成育医療センター開設記念国際シンポジウムに出席された際に使用していたバッグだ。

雅子さまは、サステナブルファッションで知られ、物を大切にされている。”新品同様”に見えるほど雅子さまが大切にされたバッグを、今回も愛子さまが選ばれた。

また、オールホワイトコーデも”雅子さま流”のテクニックを取り入れられている。全身を白のみでまとめると、平坦になりやすいが、色違いのアイテムを入れることでメリハリが生まれる。

雅子さまはオールホワイトコーデの際、違う色味や生地を取り入れ、のっぺり感を解消することが多い。今回、愛子さまもセットアップの白と違う、オフホワイトのバッグとヒールを選ばれた。

新潟に滞在された3日間のお召し物をみると、愛子さまは雅子さまのバッグを使用するなどアイテムだけではなく、ファッションのテクニックなども影響を受けていることがうかがえる。