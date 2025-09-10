「家賃110万円以上」の超高級マンションのルームツアー動画を公開し、話題となっている元AKB48のメンバー・板野友美（34）。その数日前には、自宅に巨大なプールが届いたことをYouTubeで報告。すでに40万回再生されるなど、こちらも大きな反響となっている。そのプールの注目のお値段は……？

【写真】「キャー！壊れちゃう！」「うわああ！」娘と一緒にプールではしゃぐ板野友美。他、板野の「家賃110万円マンション」の内装なども

9月4日に公開されたルームツアー動画では、開放的なリビングやアイランドキッチン、”ベビちん”と呼ばれている娘の部屋などを紹介。娘の部屋にはなんと壁にボルダリングが設置されていたほか、ブランコやすべり台などこだわりの遊具が備えられていた。

2021年にプロ野球・ヤクルトの高橋奎二投手（28）と結婚し、同年10月には娘を出産した”ともちん”。その娘と過ごす時間は、板野にとって非常に大切なようだ。

〈【ベビちんDay】我が家に巨大プールがやってきた みんなで組み立てて遊んだよ〉と題する動画が公開されたのは8月末。夫の高橋投手と娘もそろう休日のようで、自宅に届いた空気でふくらませる巨大なすべり台付きプールをバルコニーに設置し、遊ぶ様子を収めたものだった。

約3メートル四方、高さ2メートル以上はあると思われるプールを膨らませると、”ベビちん”は大喜び。かわいい愛娘が何度も何度もすべり台で遊ぶ姿に触発されたのか、動画の後半では板野も水着に着替えてプールに入り始めた。

「えーめっちゃいいじゃん！」とプールに入り、ピョンと跳ねる板野。するとプール全体がボヨンと揺れ、娘は「キャー！壊れちゃう！」と笑顔で叫んだ。娘につづいてニコニコ笑顔ですべり台を楽しむ板野。実に微笑ましい家族のワンシーンだ。

このプール、『DOCTOR DOLPHIN』というブランドのもので、様々なタイプがある。国内向けに同ブランドの商品を取り扱っている業者の担当者はこう語る。

「『DOCTOR DOLPHIN』は、ネット販売などで多くの業者が取り扱っています。うちでは板野さんが購入されたものは現在販売していないですが、同シリーズで同じくらいの大きさのものでは6万〜8万円くらい。もっと大きなものだと12万〜15万円というものもあります。

取り扱い上の注意点としては、風がとても強い日にはひっくり返ってしまう可能性があるので避けたほうがいいこと。お子さんから目を離さないようにしていただきたいこと。あとは、耐荷重を守っていただきたいことですね。

動画では板野さんもすべり台で遊んでいたようですが、あくまでお子さま用の遊具なので……（笑）。同ブランドの似たタイプの商品では、『対象年齢3〜8歳』となっています。ただ、あのタイプは体重30kgの子どもが4人まで遊べるものだと思われるので、板野さんとお子さんくらいならすぐ壊れることはないと思います」

板野はかつて、「身長は154センチです。体重は最近量ってないからわかんないんですけど、1番人生で軽かったときはツアーやってた時で歌って踊ってた時で36.8キロ」と語っていたから、体重83kgの夫も一緒になってピョンピョン飛んだりしない限り大丈夫だろう。

9月下旬まで、気温30℃オーバーの日が続出するとみられる今年の夏。娘思いの板野が、プールを使って幸せな家族時間を楽しめる日々は続きそうだ。