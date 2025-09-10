timeleszのメンバーが主演するドラマが来年1月に放送予定であることが「週刊文春」の取材で分かった。

timeleszといえば、来月以降のドラマ主演が立て続けにニュースになったばかりだ。松島聡が10月4日にスタートするドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系）で主演が決定。さらに新メンバーの猪俣周杜も出演することが発表された。

新メンバーの橋本将生も、10月から放送されるドラマ『ひと夏の共犯者』（テレビ東京系）で初主演を果たすなど、人気はとどまるところを知らない。



連続ドラマの監督を務めるのは…

新たに今回わかったのが、あるメンバーの2026年1月クールの日本テレビ系のドラマ主演だ。時間帯は水曜深夜24時24分からの30分ドラマ「プラチナイト」枠。監督を務めるのは……。

「加藤浩次さん（56）です。朝のワイドショーの『スッキリ』が2023年に終了し、日テレでのレギュラーは無くなっていましたが、今度は連続ドラマの監督に挑戦するそうです」（日本テレビ関係者）

作品は超有名な朝ドラ女優がヒロインを務めるなど豪華な布陣になるという。日テレにドラマの監督、キャストについて事実確認を求めたが、締め切りまでに回答はなかった。

