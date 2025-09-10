9月7日、史上最速でのリーグ優勝を果たした阪神タイガース。藤川球児監督（45）にとっては就任1年目での栄光となった。

優勝決定翌日の9月8日、藤川監督の4歳上の妻・英子さんが「週刊文春」の取材に応じた。

「選手だった時よりも、監督の方が大変です。以前は、選手から“藤川球児”という個人に戻ることがあった。でも今は、家でもずっと“監督”なんです。一緒にいると大変」（英子さん）



偏食の夫のためのレシピを考案、一汁九菜を並べた

英子さんは2000年の結婚以来、藤川監督を支え続けてきた。2013年に夫がメジャー挑戦する際には、1男2女を伴ってともに渡米。夫の引退翌年の2021年にはレシピ本も出版した。

「実は藤川はかなりの偏食で、生野菜やかたまり肉が食べられない。英子さんはそんな藤川の体づくりのためにと、好き嫌い克服レシピを考案。日々の食卓に一汁九菜を並べたといいます」（スポーツ紙記者）

海外生活を経験した“アスリート献身妻”といえば、元サッカー日本代表の松井大輔氏との離婚を発表した加藤ローサ（40）が世の中の女性陣の共感を呼んだのが記憶に新しい。加藤は離婚理由として、妻という役割から降りたいという趣旨を語っていたが……。

「私、加藤さんに関する記事を読んで、すごく頷きました（笑）」（英子さん）

