秋篠宮家の長男・悠仁さまの成年を祝う昼食会が東京都内で開かれました。

悠仁さまは正午ごろ、東京・港区の明治記念館で成年を祝う昼食会にのぞまれました。

昼食会には、石破総理や悠仁さまが通う筑波大学の学長ら32人が出席し、冒頭、秋篠宮さまがあいさつを述べられました。

「成年の皇族の一員として、公的な場所にも出席することが増えてくることと思います。務めを果たしていってくれることを願っております」

出席者の多くがシャンパングラスを掲げるなか、19歳の悠仁さまはノンアルコールの炭酸飲料で乾杯。その後、ご一家はゲストと交流されたということです。

筑波大学 永田恭介 学長

「佳子さまとも話しましたが『大きくなって』と安心顔をされていたので、お身内とはそういうものなのかなと」

これで成年式の関連行事が全て終わり、悠仁さまは今後、大学の授業との兼ね合いを見ながら、成年皇族として公務にあたられます。