57歳・武田久美子、久しぶりの“貝殻ビキニ” 驚異の美ボディに反響「眩しすぎます」「写真集いきましょー」
米在住のタレント・武田久美子（57）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。プールで“貝殻ビキニ”姿を披露した。
武田は、「久しぶりに水着になりました」として、プールサイドで白いビキニに身を包んだセクシーカットを公開。「選んだビキニは白の貝殻プリント」と“貝殻（プリント）ビキニ”だったことを明かし、「楽しい夏の思い出です」とつづった。
この投稿に「充実の夏のお姿ありがとうございます！！ ホワイトのビキニ姿が眩しすぎます…そしてKumiko様といえばの「貝殻」柄！流石です！！」「美しすぎる久美子さんの水着姿見れて幸せですぅ」「写真集いきましょー」などの声が上がっている。
