◇MLB レッズ4―2パドレス(日本時間10日、ペトコ・パーク)

レッズのタイラー・スティーブンソン選手が同点で迎えた9回に勝利を決める“打ち直し”の2ランを放ちました。

スティーブンソン選手はこの日、「6番・捕手」で出場。初回の第1打席はピッチャーゴロに終わり、4回に1アウト1塁の場面で第2打席を迎えます。

ここでパドレス先発のマイケル・キング投手が投じた直球をはじき返し、ライトへ大きな当たりを放ったスティーブンソン選手。2ランホームランかと思われましたが、ライトのフェルナンド・タティスJr.選手がフェンス上でジャンピングキャッチを見せ、会心の一発を阻まれていました。

タティスJr.選手のホームランキャッチに、悔しい表情を見せたスティーブンソン選手。7回の第3打席はサードゴロに終わり、同点で迎えた9回に2アウト1塁の場面で第4打席を迎えます。ここでスティーブンソン選手は、パドレスの守護神ロベルト・スアレス投手が投じた98.8マイル（約159キロ）のシンカーを完璧に捉え、レフトへ打った瞬間確信の10号2ランホームラン。1度目の当たりはタティスJr.選手の好守に阻まれたものの、9回に『打ち直し』の一発でレッズが2点を勝ち越しました。

レッズはスティーブンソン選手の2ランで奪った2点のリードを守り抜き、パドレスに勝利。パドレスはナ・リーグ西地区首位のドジャースがこの日勝利したため、ゲーム差が「2」に広がっています。