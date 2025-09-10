―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月8日から9日の決算発表を経て10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6696> トラースＯＰ 　東Ｇ 　 -18.27 　　9/ 9　　上期　　　　赤縮
<6966> 三井ハイテク 　東Ｐ 　 -14.75 　　9/ 9　　上期　　　-36.61
<9425> ＲｅＹｕｕ 　　東Ｓ 　 -14.13 　　9/ 9　　　3Q　　　　赤拡
<1433> ベステラ 　　　東Ｐ 　 -12.86 　　9/ 9　　上期　　　-16.67
<3180> Ｂガレージ 　　東Ｐ　　 -9.51 　　9/ 9　　　1Q　　　-22.44

<7435> ナ・デックス 　東Ｓ　　 -4.86 　　9/ 9　　　1Q　　　　赤縮
<2438> アスカネット 　東Ｇ　　 -3.12 　　9/ 9　　　1Q　　　　赤縮
<3248> アールエイジ 　東Ｓ　　 -2.66 　　9/ 9　　　3Q　　　-59.06
<7804> Ｂ＆Ｐ 　　　　東Ｓ　　 -2.27 　　9/ 9　　　3Q　　　 36.90
<6898> トミタ電機 　　東Ｓ　　 -1.87 　　9/ 9　　上期　　　　赤縮

<1436> グリーンエナ 　東Ｇ　　 -1.62 　　9/ 9　　　1Q　　　　赤縮

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース