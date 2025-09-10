決算マイナス・インパクト銘柄・引け後 … 三井ハイテク、ＲｅＹｕｕ、トラースＯＰ (9月9日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月8日から9日の決算発表を経て10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6696> トラースＯＰ 東Ｇ -18.27 9/ 9 上期 赤縮
<6966> 三井ハイテク 東Ｐ -14.75 9/ 9 上期 -36.61
<9425> ＲｅＹｕｕ 東Ｓ -14.13 9/ 9 3Q 赤拡
<1433> ベステラ 東Ｐ -12.86 9/ 9 上期 -16.67
<3180> Ｂガレージ 東Ｐ -9.51 9/ 9 1Q -22.44
<7435> ナ・デックス 東Ｓ -4.86 9/ 9 1Q 赤縮
<2438> アスカネット 東Ｇ -3.12 9/ 9 1Q 赤縮
<3248> アールエイジ 東Ｓ -2.66 9/ 9 3Q -59.06
<7804> Ｂ＆Ｐ 東Ｓ -2.27 9/ 9 3Q 36.90
<6898> トミタ電機 東Ｓ -1.87 9/ 9 上期 赤縮
<1436> グリーンエナ 東Ｇ -1.62 9/ 9 1Q 赤縮
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース