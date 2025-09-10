

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月8日から9日の決算発表を経て10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<6696> トラースＯＰ 東Ｇ -18.27 9/ 9 上期 赤縮

<6966> 三井ハイテク 東Ｐ -14.75 9/ 9 上期 -36.61

<9425> ＲｅＹｕｕ 東Ｓ -14.13 9/ 9 3Q 赤拡

<1433> ベステラ 東Ｐ -12.86 9/ 9 上期 -16.67

<3180> Ｂガレージ 東Ｐ -9.51 9/ 9 1Q -22.44



<7435> ナ・デックス 東Ｓ -4.86 9/ 9 1Q 赤縮

<2438> アスカネット 東Ｇ -3.12 9/ 9 1Q 赤縮

<3248> アールエイジ 東Ｓ -2.66 9/ 9 3Q -59.06

<7804> Ｂ＆Ｐ 東Ｓ -2.27 9/ 9 3Q 36.90

<6898> トミタ電機 東Ｓ -1.87 9/ 9 上期 赤縮



<1436> グリーンエナ 東Ｇ -1.62 9/ 9 1Q 赤縮



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

