※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との関係を疑われ離婚の危機に陥りますが、実際に関係を持っていたのは藤枝と芹でした。2人が離婚と慰謝料に追われることが決まって数日後、草太は来月末の退職を発表。動揺する芹に対し、草太は「転職先の給料があなたより低くても同じことが言える？」と問い、収入よりやりがいを重んじ妻からも応援を得ていると明かします。退職の真意は妻をこれ以上不安にさせないためであり、芹と藤枝の関係や噂には一切関心がないと断言。その場を去った草太に、芹は転職先の年収を知り、「その程度の人だったの？」と失望するのでした。



■失ったものが多すぎる…

■突然現れたかと思えばある物件を見せてきて…!?■いきなり何を言い出すの…!?必死に追い続けた相手が「その程度」にまで落ち、芹は夫もお金も、そして会社での信用までも失い、愕然としていました。そこへ藤枝が現れ、見覚えのない物件情報を差し出します。「何の話？」と怪訝そうに尋ねる芹に、藤枝は当然のように言いました。「決まってるじゃん、同棲だよ」と…。一緒に住むなんて話は一度もしていないのに――突然の提案に、芹の胸に恐怖が走ります。(スズ)