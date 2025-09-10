あさくま、上期経常は83％増益で着地

あさくま <7678> [東証Ｓ] が9月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の経常利益(非連結)は前年同期連結比82.8％増の1億8100万円に拡大したが、通期計画の5億0100万円に対する進捗率は36.1％にとどまり、前年同期の53.8％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の経常利益は前年同期比3.8倍の3億2000万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(2Q)の経常利益は前年同期連結比4.4倍の7000万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.7％→2.9％に改善した。



株探ニュース

