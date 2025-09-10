ドル円もみ合い、クロス円はしっかり＝東京為替概況



ドル円は昨日海外市場でロンドン午前に１４６円３１銭まで下げた後、ドル全面高となった流れを受けて、朝方はしっかり。一時１４７円５７銭を付けた。もっとも、１４７円５０銭超えでドル高に一服感が出ると、利益確定の売りに１４７円３０銭前後を付けた。その後１４７円４９銭を付けるなど、安値圏ではドル買いが出ていた。２１時半の米生産者物価指数をにらむ展開。同指標は前回の発表で市場予想を大きく超える伸びとなり、米国の大幅利下げ期待を後退させる材料となったこともあり、その反動もあって少し落ち着いた水準が見込まれている。



ユーロ円は１７２円４０銭台を中心とした推移から１７２円７０銭台を付けている。株高などを受けたリスク選好の動きが円売りにつながっている。

ポンド円も昼前からの円売りがロンドン勢が入ってきてもう一段強まり、１９９円６１銭を付けた。



ユーロドルは朝のドル高に１.１６９０前後を付けた後、ドル全面安に１．１７１０台まで上昇。レンジの範囲内であるがしっかりした動き。

ポンドドルは１．３５台での推移が続いている。



MINKABUPRESS 山岡

