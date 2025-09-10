ドル円１４７．４５近辺、ユーロドル１．１７１５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は147.45近辺、ユーロドルは1.1715近辺での推移。ドル円は前日ＮＹ終値147.41レベルを挟む水準での揉み合いが続いている。本日これまでのレンジは147.27-147.57までにとどまっている。ユーロドルは前日ＮＹ終値1.1708レベルから一時1.1690付近まで下落も、その後は1.1718付近に高値を伸ばしている。米１０年債利回りは４．０８－４．０９％での揉み合いとなっている。



昨日ＮＹ市場での米雇用者数の年次改定後の一段のドル売り反応は限定的だった。その後は、事前に売られた分か買い戻されている。



このあとのロンドン・欧州時間にはトルコ鉱工業生産指数、米ＭＢＡ住宅ローン申請指数などが発表される。ＮＹ時間には米生産者物価指数（ＰＰＩ、米卸売在庫（確報値）などの発表が控えている。



USD/JPY 147.42 EUR/USD 1.1714

