中川翔子、双子妊娠8ヶ月の近況 右の子2287グラム・左の子2197グラムに成長「寝返りも立ち上がるのもキツイ」
タレントの 中川翔子（40）が10日、自身のインスタグラムを更新し、双子妊娠8ヶ月の近況を伝えた。
【写真】「限界ギリギリ双子お腹」を公開した中川翔子
投稿では「限界ギリギリ双子お腹」と切り出し、「入院になるか毎回ひやひやですが、健診でしたが血圧、張り、むくみ、諸々クリアで合格。なんとかまだ自宅で大丈夫そうです」と安堵の報告。
双子は「右の子が2287グラム、左の子2197グラム」と順調に成長しており、「ふたりとも2000越えてくれた、、！つまり双子の重さだけで4000以上」と喜びをつづった。一方で「羊水、胎盤、血液量も増えて、むくみなどでそりゃ身体おもたいわけですね」と実感をにじませ、「本当に寝返りも立ち上がるのもキツイ」と妊娠後期の苦労を吐露した。
また「入院グッズや赤ちゃんグッズたちを買い揃えてたら部屋のスペースが大変なことに！」と出産準備の様子も紹介。先輩ママからの励ましに感謝しながら、「冷蔵庫にぶどうがいっぱい！アイスもいっぱい。食べすぎ気をつけて毎日の楽しみにします」と笑いを交えて綴った。
最後には「そろそろ腹囲測っておきたい」と、#双子お腹観察日記 などのハッシュタグとともに投稿を締めくくった。
中川は2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告していた。
