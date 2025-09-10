MBSラジオ「秋改編」発表 平日午前にメッセンジャーあいはらの帯番組 松井愛アナは午後に移動【一覧・出演者あり】
MBSラジオは10日、2025年「秋改編」を発表した。平日午前帯にメッセンジャー・あいはらが登場し、松井愛アナウンサーは午後帯に移動する。
水曜午後の番組『メッセンジャーあいはらのYouはこれから！ Everyday』が、満を持して帯番組となり、月〜金曜の午前10時〜正午の2時間枠に進出する。『松井愛のすこ〜し愛して▽MORE』（※▽＝ハートマーク）は、月〜金曜の午後2時〜4時枠となる。
このほか午後帯は、『こんちわコンちゃんお昼ですょ！』を2時間番組にリニューアルし、『竹内弘一のありったけ!!』も月〜木曜に新設する。
さらに、福島暢啓アナ、&TEAM・TAKIの新番組なども発表された。
■『メッセンジャーあいはらのYouはこれから！ Everyday』（月〜金 前10：00〜正午）
曜日アシスタント：
月・木：武川智美
火：近藤亨、女と男・市川
水：森由美子
金：藤原岬（隔週）
■『松井愛のすこ〜し愛して▽MORE』（月〜金 後2：00〜4：00）※▽＝ハートマーク
曜日別パートナー
月：桂南光
火：ミッツ・マングローブ
水：なるみ（隔週）／ロザン・菅広文（隔週）
木：ハイヒール・モモコ、爛々・萌々
金：週替わり
■新番組『竹内弘一のありったけ!!』（月〜木 後4：00〜5：54）
※月曜は午後4時〜5時45分
※火〜木曜 11月以降は午後4時〜6時
曜日ベスパートナー／アシスタント
月：オール阪神・桂小文枝 （月イチ）／植村あかり
火：太平サブロー／川岸ゆか
水：シルク／松本麻衣子
木：原田伸郎（隔週）・桂小枝（隔週）・月亭八方（不定期）／関岡香
■『こんちわコンちゃんお昼ですょ！』（月〜金 正午〜後2：00）
曜日パートナー／アシスタント
月：シンデレラエキスプレス・渡辺裕薫、亀井希生／大浦理子
火：チキチキジョニー、亀井希生／熊谷奈美
水：テンダラー／上田悦子
木：笑福亭鉄瓶（月イチ）、藤山扇治郎（月イチ）、かみじょうたけし（月イチ）、松原タニシ（月イチ）、亀井希生／大森くみこ
金：ほんこん（月イチ）、石田靖（月イチ）、浅越ゴエ（月イチ）、月亭八方（月イチ）、コウノ・オブ・ザ・イヤー（不定期）、亀井希生／市川まゆ
■新番組『福島のぶひろのサタデーモーニングリゾート』（毎週土曜 前6：00〜7：30）
出演：福島博啓、小寺真理（吉本新喜劇）
週末の朝、あなたを四季折々の魅力あふれる「ラジオリゾート」へご招待。陽の光が差し込むラウンジをイメージしながら、ノスタルジックで洗練された音楽と共に、心地よい朝の時間をお届けします。
■新番組『&TEAM TAKIのTAKIがキタ！』（毎週土曜 後8：30〜9：00）
出演：TAKI（&TEAM）
TAKIが、MBSラジオで自身初の冠レギュラーラジオ番組に挑戦。DJ・コーナー進行・ゲストとのトークなどざまざまな企画にチャレンジし、番組とともにTAKIのパーソナリティー力も伸ばしていく。
