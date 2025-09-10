MBS藤林アナがABCラジオの番組に出演！ABCラジオ・MBSラジオのPodcast番組が異色の共演
ABCラジオPodcast『よな水リターンズ』とMBSラジオPodcast『とろっと、おんたま。』の夢のコラボ配信が決定！
北村真平ABCアナウンサーと藤林温子MBSアナウンサーがそれぞれ担当するポッドキャスト番組にお互いがゲスト出演しあうという局の垣根を超えたコラボ企画を実施することが決まった。©️ABCラジオ
『よな水リターンズ』は北村真平アナとシンガーソングライター近藤夏子のふたりが恋や悩みなどざっくばらんに語るPodcast番組。
北村アナとMBS藤林アナがとあるきっかけで意気投合し、今回の企画が実現。©️ABCラジオ
9/10（水）配信回では、藤林アナの『恋愛』についてよな水コンビがぐいぐい切り込む暴露大会に。
「宅飲みチャラ案件」こと藤林アナの自宅、通称「ふじBAR」の話題や、北村アナは恋愛対象としてアリかナシか？ぶっちゃけ話が次々と飛び出し、笑いの絶えない回に。
つづく9/17（水）配信回では、藤林アナが３ヶ月の休養をした際に「アナウンサーを辞めようと思った」という告白も。どちらの回も『とろっと、おんたま。』とはまた違う藤林アナが垣間見れる回となった。
【番組概要】
番組名： よな水リターンズ
放送日時：9/10（水）、9/17（水）17時頃配信
出演者：北村真平（ABCアナウンサー）、近藤夏子（シンガーソングライター）、
ゲスト：藤林温子（MBSアナウンサー）
配信： 各Podcast（Spotify/Apple Podcast/YouTube Podcast/amazon music/radikoで配信）
ABCラジオホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/