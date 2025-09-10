

中国の不動産不況が長期化する中、万科は巨額の債務返済の資金繰りに苦しむ。写真は同社が広東省広州市に建設した高層マンション（万科のウェブサイトより）

【写真】万科と深圳市地鉄集団が2016年に戦略提携した際の調印式典

中国の不動産大手、万科企業（バンカ）の債務危機が深刻さを増している。同社が8月22日に発表した2025年上半期（1〜6月）決算では、売上高が1053億2300万元（約2兆1584億円）と前年同期比26.2％減少。純損益は119億4700万元（約2448億円）の赤字を計上し、損失額が前年同期より21.3％増加した。

同社の説明によれば、業績悪化の主因は売上高に組み入れられる不動産開発プロジェクトの顕著な減少と、粗利率の低下にある。中国の不動産市場では2021年後半から市況の悪化が続く一方、万科がそれ以前に高値買いした土地の開発プロジェクトが決算への組み入れ時期を迎え、収益性が大きく悪化したという。

（訳注：中国の不動産会社は新築物件のほとんどを完成前に予約販売しており、購入者から受け取った予約販売収入が決算書の売り上げ・利益に組み入れられるまで1〜3年のタイムラグが生じる）

現預金が半年で2900億円減

それだけではない。万科は棚卸資産の評価損として上半期に約51億1400万元（約1048億円）を計上。その額は前年同期の1.7倍に膨らんだ。その結果、投資不動産の評価損3134万元（約6億円）を加えた減損処理の総額は51億4500万元（約1054億円）に上った。

万科にとって今最も差し迫った課題は、次々に期限を迎える債務の返済資金をいかに手当てし続けるかだ。決算報告書によれば同社が保有する現預金は6月末時点で740億200万元（約1兆5165億円）と、2024年末からの6カ月で141億6100万元（約2902億円）減少した。

万科はすでに自力では短期債務の償還ラッシュを乗り切れない境遇にある。決算報告書によれば、有利子負債の残高は6月末時点で3642億6000万元（約7兆4647億円）。そのうち1年以内に期限を迎える短期債務が1553億7000万元（約3兆1840億円）と、全体の4割強を占めている。



万科の資金繰りは深圳市政府直属の筆頭株主からの融資に依存している。写真は2016年に万科と深圳市地鉄集団が戦略提携した際の調印式典（万科のウェブサイトより）

中国の信用調査会社のデータによれば、万科が国内市場で発行した公募社債のうち、2025年後半から2026年前半にかけて償還期限を迎えるものが14本ある。それらの元本総額は274億1900万元（約5619億円）であり、残りの短期債務の大部分は銀行からの借入金だ。

政府系株主の“輸血”が頼り

過去半年間、万科は外部からの“輸血”に頼ってデフォルト（債務不履行）を回避してきた。決算報告書によれば、2025年上半期には新規融資と再融資の合計で249億1900万元（約5107億円）を金融機関から調達した。

だが、貸借対照表の変化から推察すると、万科が獲得した新規融資は約30億元（約615億円）にすぎず、残りの200億元（約4099億円）超の大部分が既存債務の借り換えだったもようだ。



これだけでは、国内外で発行した公募社債の償還資金がまったく足りない。そのため万科は、筆頭株主である深圳市地鉄集団（訳注：深圳市国有資産監督管理委員会直属の国有企業）から融資を受けることで危機をしのいできた。

決算報告書によれば、万科に対する深圳市地鉄集団の融資額は2025年初めからの累計で238億8000万元（約4894億円）に上った。一方、同じ期間に万科は累計243億9000万元（約4998億円）の公募社債を期日通りに償還しており、綱渡りの実態を裏付けている。

（財新記者：陳博）

※原文の配信は8月24日

（財新編集部）