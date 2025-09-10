ＮＥＸＹＺ．、今期最終を21％上方修正

ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ <4346> [東証Ｓ] が9月10日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年9月期の連結最終利益を従来予想の7億円→8.5億円(前期は6.1億円)に21.4％上方修正し、増益率が14.6％増→39.1％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結最終利益も従来予想の6億円→7.5億円(前年同期は7.8億円)に24.7％増額し、減益率が22.7％減→3.6％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

別途、本日発表の「非連結子会社株式の異動（株式譲渡）及び特別利益計上のお知らせ」に記載しておりますとおり、当社子会社である株式会社MUSIC CIRCUSの株式の一部譲渡に伴い、特別利益が430百万円発生する見込みであることや、法人税等合計の見直しを行いました。その結果、親会社株主に帰属する当期純利益が前回発表予想値を上回る見込みとなったため、上記のとおり修正いたします。※業績予想に関する留意事項 本資料の業績予想の見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

