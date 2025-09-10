B2神戸が中島三千哉とアマチュア選手契約を締結…九里GM「努力を見る中で『B2優勝』に必要な選手」

9月10日、B2西地区の神戸ストークスは、中島三千哉と2025-26シーズンにおけるアマチュア選手契約を締結したことを発表した。

地元兵庫県出身で現在23歳の中島は、179センチ73キロのポイントガード兼シューティングガード。神奈川大学を経て神戸の練習に参加しアマチュア契約に至った。

今回の契約発表を受け中島は、「神戸ストークスブースターの皆さん、初めまして！中島三千哉です！出身地である神戸でプレー出来ることをとてもうれしく思っています。日々成長できるよう精進していきたいと思います。応援よろしくお願いします」と、クラブ公式サイトを通しコメントした。

九里大和ゼネラルマネージャーは「中島選手は神戸出身の、成長著しい若手プレーヤーです。毎日の中島選手の取り組み、努力を見る中で『B2優勝』に必要な選手であると強く感じました」と、今回の契約の経緯を説明。「ここから中島選手のプロチームでのキャリアがスタートします。持ち味であるハードなディフェンスと鋭いドライブからの得点で、チームに大きな力をもたらしてくれることを期待しております」と、期待を寄せた。

