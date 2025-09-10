ニレコ、中長距離でのリアルタイム精密計測が可能な高精度レーザ計測器を開発
「BFSレーザ距離計測器」本体
開発したのは、5m程度の中長距離で、マイクロメートルオーダーの高精度と800mm以上の測定範囲を両立した高精度レーザ計測器。
光ヘテロダイン方式を採用することで、他の方式では困難な中長距離でのリアルタイム精密計測を実現している。
また、最大4ヘッドまでの完全同期による多点同時測定、ファイ17×21mmの超小型照射受光ヘッドによる狭所対応、光ファイバ延長によるレイアウト設計、IP65準拠の堅牢な照射受光ヘッド構造など、現場での実用性にもこだわった仕様も特徴。
同軸測量方式で、凹凸形状やピンホール内部など従来測定が困難であった箇所にも対応でき、材質に依存しない安定した測定性能を叶える。
