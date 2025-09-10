外為サマリー：１４７円４０銭前後で一進一退、米８月ＰＰＩなどに関心 外為サマリー：１４７円４０銭前後で一進一退、米８月ＰＰＩなどに関心

１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円４２銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７２円６１銭前後と同４０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、１４７円４０銭前後を中心とした一進一退が続いた。前日のニューヨーク市場では米雇用統計の年次改訂で２５年３月までの１年間の雇用者数が大幅に下方修正されたが、市場の反応は限られた。米国の経済情勢が関心を集めるなか、今晩は米８月卸売物価指数（ＰＰＩ）が発表され、その結果が注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７０８ドル前後と同０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS