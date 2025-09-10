明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・法人企業景気予測調査

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）が政策金利発表

２１：３０ 米・消費者物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

※米・３０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：タイミー<215A>，ハートシード<219A>，アイケイケイ<2198>，モロゾフ<2217>，新都ＨＤ<2776>，ファーマＦ<2929>，アールプラン<2983>，神戸物産<3038>，ジェリビンズ<3070>，トーエル<3361>，ＧＡテクノ<3491>，ＤＧ<350A>，イムラ<3955>，ビジョナル<4194>，ＨＥＲＯＺ<4382>，セルソース<4880>，Ｐアンチエイ<4934>，ＪＥＨ<5889>，鎌倉新書<6184>，石井表記<6336>，アイモバイル<6535>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，アルチザ<6778>，マクビープラ<7095>，梅の花Ｇ<7604>，３ＤＭ<7777>，トーホー<8142>，明豊エンタ<8927>，ナレルＧ<9163>，アインＨＤ<9627>，きんえい<9636>，シーイーシー<9692>ほか



出所：MINKABU PRESS